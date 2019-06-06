2019-06-06T07:52:01+03:00
Недвижимость

Восемь улиц одного из микрорайонов Рязани останутся без газа

На газопроводе пройдут профилактические работы
Яков РЫКОВ
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Несколько улиц в Дашково-Песочне газа не будет больше суток.Несколько улиц в Дашково-Песочне газа не будет больше суток.Фото: Иван ВИСЛОВ
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На нескольких улицах областного центра временно прекратят подачу газа, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». По данным компании, специалисты АО «Рязаньгоргаз» будут работать на газопроводе среднего давления в районе улицы Новоселов.

С 19 июня 06:00 до 20 июня 22:00 газа не будет по следующим адресам:

– улица Тимуровцев, 6, к. 1, 5 к. 5, 1, 2, 3, 5, 5 к. 1, 5 к. 2, 5 к. 3, 6, 8, 9, 9 к. 1, 9 к. 2, 9 к. 3, 10, 11, 11 к. 1, 12/1;

– улица Новоселов, 21а, 21в, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 24 к. 1, 1/7, 3, 5 к. 1, 7, 7 к. 1, 7 к. 2, 4, 4 к. 1, 15 к. 1, 17, 17 к. 2, 19, 21;

– улица Тимакова, 18, 18 к. 1, 20, 22, 22 к. 1, 22 к. 2, 24, 24 к. 1, 24 к. 2, 26, 28, 28 к. 1, 30, 30 к. 1, 34, 2, 4, 6, 6 к. 1, 6 к. 2, 8, 8 к. 1, 10, 12, 12 к. 1, 14, 16;

– улица Зубковой 12, 14, 16/36, 16 к. 1, 16 к. 3, 17 к. 2, 17 к. 3, 18, 18 к. 1, 18 к. 2, 18к.3, 18 к. 4, 18 к. 5, 18 к. 6, 19 к. 3, 1, 2, 2 к. 2, 66, 6а, 4, 4 к. 1, 3, 3к.1,3 к. 2, 4 к. 2, 106, 5, 5 к. 1, 6 к. 1, 6, 10а;

– улица Советской Армии, 11, 13, 15, 17, 17 к. 1, 19/9, 19 к. 1, 19 к. 2, 21, 2, 2 к. 1, 4 к. 1, 6 к. 1, 8, 10, 12, 14/9, 18, 20, 22, 24, 26, 26 к. 1, 28/7, 1/34, 3, 3 к. 1, 3 к. 2, 3 к. 3, 3 к. 4, 5, 5 к. 1, 5 к. 2, 7, 7 к. 1, 9;

– улица Верхняя (все дома);

– улица Большая, 104, 104 к. 2, 106, 106 к. 2, 90, 90 к. 1, 92, 94, 94 к. 1, 98, 100;

– улица Касимовское шоссе, 36, 36 к. 1, 36 к. 2, 38, 38 к. 1, 40, 40 к. 1, 40 к. 2, 42, 42 к. 1, 44, 44 к. 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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