Нигериец год прожил в Рязани нелегально, приехав на российский мундиаль

СЕГОДНЯ 21:41 2019-06-05T21:43:14+03:00

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44-летний гражданин Нигерии прибыл в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году, а по совету друзей остался в нашей стране, проживая в Рязани. Об этом «Комсомолке» сообщил надежный источник в правоохранительных органах.

По информации сотрудника силовых структур, нигериец въехал на территорию РФ по паспорту болельщика, в Москве встретился с друзьями, которые предложили ему обосноваться в старинном городе на Оке. Он прислушался к ним, и около года жил на съемных квартирах, работая парикмахером. Однако жена, проживающая в Великобритании, регулярно переводила мужу деньги.

Затем нелегал попал в поле зрения правоохранительных органов. При задержании нигериец заявил, что не знал о том, что был обязан покинуть Россию. Сейчас житель жаркого континента содержится в центре временного содержания и ожидает депортации на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU