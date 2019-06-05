Активисты почистили карьер в Борках и Трубеж около Рязанского кремля

СЕГОДНЯ 18:38 2019-06-05T18:38:56+03:00

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1 июня в рамках празднования Международного дня очистки водоемов (есть и такой праздник) на Борковском карьере №1 напротив ТЦ «Лента» и реке Трубеж в районе Рязанского кремля прошли субботники по санитарной очистке береговых полос и дна водных объектов. Об этом рассказала пресс-служба горадминистрации.

Участниками акции стали члены региональной федерации подводного плавания, команды «Поток» и ParaDivгe. 40 человек в ходе субботника собрали около семи кубометров мусора. На реке Трубеж в районе кремля «улов» 20 активистов, занимающиеся SUP серфингом, был скромнее — 4 кубометра.

. Фото: пресс-служба горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU