2019-06-05T15:23:00+03:00
Общество

В четверг в Рязанскую область придет жара без ветра

Однако предстоящую ночь по-настоящему теплой не назовешь
Поделиться:
Изменить размер текста:

Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 6 июня.

По информации синоптиков, в четверг ожидается небольшая облачность, осадков не будет. Ветер слабый и переменный – силой не более 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью по области +7...+12°С, днем воздух прогреется до +25...+30°С.

Кстати, самым жарким за все время наблюдений этот день был всего пять лет назад – в 2014-м столбики термометров в тени достигли почти +33°С. А самое холодное 6 июня пришлось на далекий 1930 год – тогда температура упала до +2,5°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из рязанского правительства уволили трех замов губернатора и назначили новых
Подрядчику «исчезнувшего» в Рязани детского городка избрали самую жесткую меру пресечения
Рязанка сначала показала плесень в больнице, а потом сняла хвалебный ролик
На официальном пляже в Рязанской области пропали буйки
Рязанский любитель спиртного в этом состоянии ездил за рулем, а также совершил кражу
В Рязани вновь перекрывают улицу Сенную у Академии ФСИН
В рязанской колонии изъяли 14 мобильных и 197 сим-карт
В Рязани изменятся маршруты движения общественного транспорта
Рязанский кутежник нарвался на реальный срок вместо условного
В Рязанском почтамте стартовала акция «Подари книгу библиотеке»
Главного коммунальщика Рязани Игоря Ковалева отправили под домашний арест
Рязанцам предлагают придумать название новому ФОКу
Рязанская полиция задержала семейную пару «металлистов»
На пожаре в рязанском райцентре Сасово пострадал мужчина
В Рязани сбили молодого мужчину на мотоцикле
Бубонная чума в рязанской больнице – с ней боролись в ходе учений
Следователь ходатайствовал о домашнем аресте рязанского управленца Игоря Ковалева