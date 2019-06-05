В четверг в Рязанскую область придет жара без ветра

СЕГОДНЯ 15:23 2019-06-05T15:23:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 6 июня.

По информации синоптиков, в четверг ожидается небольшая облачность, осадков не будет. Ветер слабый и переменный – силой не более 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью по области +7...+12°С, днем воздух прогреется до +25...+30°С.

Кстати, самым жарким за все время наблюдений этот день был всего пять лет назад – в 2014-м столбики термометров в тени достигли почти +33°С. А самое холодное 6 июня пришлось на далекий 1930 год – тогда температура упала до +2,5°С.

ИСТОЧНИК KP.RU