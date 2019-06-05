2019-06-05T14:35:47+03:00
Происшествия

Рязанский любитель спиртного в этом состоянии ездил за рулем, а также совершил кражу

Ближайшие 4 года житель Сасовского района проведет в колонии строго режима
Антоний ВОХЕЧ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Сасовского района, не имея уже на это право, повторно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в июне 2018 года, и его остановили сотрудники ДПС. Кроме этого, августовским вечером, распивая спиртное, он получил предложение от своего знакомого ограбить квартиру. В состоянии алкогольного опьянения собутыльники по газовой трубе залезли на незастекленный балкон. Проникнув внутрь квартиры, похитили сварочный аппарат и маску, необходимые аксессуары для сварки, а также набор ручного инструмента в чемодане и игровые наушники.

Сасовский районный суд посчитал, что приятели причинили потерпевшей значительный имущественный ущерб на общую сумму 11 461 рубль 58 копеек. Немаловажно и то, что подсудимый, будучи осужденным по приговору от 03.04.2017г. к лишению свободы условно, в период испытательного срока вновь совершил умышленные преступления.

Приговором суда он признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года.

Приговор не вступил в законную силу - уточняет пресс-служба суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из рязанского правительства уволили трех замов губернатора и назначили новых
Подрядчику «исчезнувшего» в Рязани детского городка избрали самую жесткую меру пресечения
Рязанка сначала показала плесень в больнице, а потом сняла хвалебный ролик
На официальном пляже в Рязанской области пропали буйки
В четверг в Рязанскую область придет жара без ветра
В Рязани вновь перекрывают улицу Сенную у Академии ФСИН
В рязанской колонии изъяли 14 мобильных и 197 сим-карт
В Рязани изменятся маршруты движения общественного транспорта
Рязанский кутежник нарвался на реальный срок вместо условного
В Рязанском почтамте стартовала акция «Подари книгу библиотеке»
Главного коммунальщика Рязани Игоря Ковалева отправили под домашний арест
Рязанцам предлагают придумать название новому ФОКу
Рязанская полиция задержала семейную пару «металлистов»
На пожаре в рязанском райцентре Сасово пострадал мужчина
В Рязани сбили молодого мужчину на мотоцикле
Бубонная чума в рязанской больнице – с ней боролись в ходе учений
Следователь ходатайствовал о домашнем аресте рязанского управленца Игоря Ковалева