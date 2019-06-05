Рязанский любитель спиртного в этом состоянии ездил за рулем, а также совершил кражу

СЕГОДНЯ 14:35 2019-06-05T14:35:47+03:00

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Житель Сасовского района, не имея уже на это право, повторно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в июне 2018 года, и его остановили сотрудники ДПС. Кроме этого, августовским вечером, распивая спиртное, он получил предложение от своего знакомого ограбить квартиру. В состоянии алкогольного опьянения собутыльники по газовой трубе залезли на незастекленный балкон. Проникнув внутрь квартиры, похитили сварочный аппарат и маску, необходимые аксессуары для сварки, а также набор ручного инструмента в чемодане и игровые наушники.

Сасовский районный суд посчитал, что приятели причинили потерпевшей значительный имущественный ущерб на общую сумму 11 461 рубль 58 копеек. Немаловажно и то, что подсудимый, будучи осужденным по приговору от 03.04.2017г. к лишению свободы условно, в период испытательного срока вновь совершил умышленные преступления.

Приговором суда он признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года.

Приговор не вступил в законную силу - уточняет пресс-служба суда.

ИСТОЧНИК KP.RU