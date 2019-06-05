2019-06-05T13:52:22+03:00
Происшествия

В рязанской колонии изъяли 14 мобильных и 197 сим-карт

Запрещенные предметы предназначались осужденным исправительного учреждения
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.
Изменить размер текста:

В исправительной колонии №2 в Рязани изъяли крупную партию мобильных телефонов и аксессуаров к ним. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Отрабатывая ранее полученную информацию, оперативники УФСИН провели на контрольно-пропускном пункте досмотр въезжающего на территорию ИК автомобиля «ГАЗ». В аудиоколонке, расположенной в правой стойке кабины автомобиля, были обнаружены и изъяты 14 сотовых телефонов, 197 сим-карт, 13 зарядных устройств, 5 мобильных гарнитур, 9 USB-шнуров и 2 адаптера MicroSD.

Запрещенные предметы предназначались осужденным ИК-2. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из рязанского правительства уволили трех замов губернатора и назначили новых
Подрядчику «исчезнувшего» в Рязани детского городка избрали самую жесткую меру пресечения
Рязанка сначала показала плесень в больнице, а потом сняла хвалебный ролик
На официальном пляже в Рязанской области пропали буйки
В четверг в Рязанскую область придет жара без ветра
Рязанский любитель спиртного в этом состоянии ездил за рулем, а также совершил кражу
В Рязани вновь перекрывают улицу Сенную у Академии ФСИН
В Рязани изменятся маршруты движения общественного транспорта
Рязанский кутежник нарвался на реальный срок вместо условного
В Рязанском почтамте стартовала акция «Подари книгу библиотеке»
Главного коммунальщика Рязани Игоря Ковалева отправили под домашний арест
Рязанцам предлагают придумать название новому ФОКу
Рязанская полиция задержала семейную пару «металлистов»
На пожаре в рязанском райцентре Сасово пострадал мужчина
В Рязани сбили молодого мужчину на мотоцикле
Бубонная чума в рязанской больнице – с ней боролись в ходе учений
Следователь ходатайствовал о домашнем аресте рязанского управленца Игоря Ковалева