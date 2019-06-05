В рязанской колонии изъяли 14 мобильных и 197 сим-карт
Запрещенные предметы предназначались осужденным исправительного учреждения
Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.
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В исправительной колонии №2 в Рязани изъяли крупную партию мобильных телефонов и аксессуаров к ним. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Отрабатывая ранее полученную информацию, оперативники УФСИН провели на контрольно-пропускном пункте досмотр въезжающего на территорию ИК автомобиля «ГАЗ». В аудиоколонке, расположенной в правой стойке кабины автомобиля, были обнаружены и изъяты 14 сотовых телефонов, 197 сим-карт, 13 зарядных устройств, 5 мобильных гарнитур, 9 USB-шнуров и 2 адаптера MicroSD.
Запрещенные предметы предназначались осужденным ИК-2. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU