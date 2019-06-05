В Рязани изменятся маршруты движения общественного транспорта

СЕГОДНЯ 13:13 2019-06-05T13:13:26+03:00

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В связи с проведением ремонтных работ на водопроводе по Народному бульвару и закрытием движения транспорта в районе дома №4 с 22 часов 5 июня до 7 утра 6 июня, движение городского пассажирского транспорта изменится. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Автобусы маршрутов №№47, 88 на участке пути между конечным остановочным пунктом «Улица Крупской» и остановкой «Рязанская таможня» будут двигаться по улице Юбилейной, Московскому шоссе в прямом и обратном направлении. Автобусы маршрута №71 на участке пути между остановками «Народный бульвар» и «Рязанская таможня» проследуют по улицам Великанова, Юбилейная, Московскому шоссе в прямом и обратном направлении. Троллейбусы маршрутов №№10, 17 из центра города перевезут пассажиров до остановки «Рязанская таможня», далее по Приокскому путепроводу, улице Октябрьской до остановки «Станкозавод», затем в обратном направлении. Троллейбусы маршрута №4 от конечной остановки «Комбайновый завод» будут двигаьться по улицам Промышленная, Станкозаводская, Октябрьская, проезду Шабулина, улицам Бирюзова, Интернациональная, Промышленная, до остановки «Комбайновый завод».

Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU