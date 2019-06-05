Рязанский кутежник нарвался на реальный срок вместо условного
Будучи осужденным за грабеж, он позволял себе устраивать дебоши
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В Спасске отправили в колонию общего режима местного жителя, ранее осужденного условно за грабеж. На свободе он не отличался примерным поведением.
Как сообщает пресс-служба районного суда, после вынесения приговора мужчине объяснили, как себя нужно вести, чтобы назначенные ему срок - 2 года лишения свободы - не превратился в реальный. Тем не менее, подсудимый не только вел разгульный образ жизни и часто отсутствовал дома ночью, но и неоднократно нарушал общественный порядок.
Незаконопослушного кутежника взяли под стражу сразу после оглашения решения.
ИСТОЧНИК KP.RU