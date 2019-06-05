2019-06-05T13:01:32+03:00
Общество

В Рязанском главпочтамте стартовала акция «Подари книгу библиотеке»

Прочитанные экземпляры направят в села и деревни региона
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Рязанский филиал Почты России приглашает жителей города принять участие в акции и поделиться прочитанными книгами из личной библиотеки.

Присоединиться к акции несложно – надо просто принести прочитанную книгу и оставить ее на полке. Специализированная полка для книг-подарков находится в почтовом отделении 390000 по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 49.

– Вы подарите книгам вторую жизнь, передав их в фонд сельских библиотек, которые, в свою очередь, с огромной благодарностью примут в дар вашу литературу, – говорится в сообщении почты.

Акция продлится до 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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