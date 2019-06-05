Рязанцам предлагают придумать название новому ФОКу

СЕГОДНЯ 12:08 2019-06-05T12:08:11+03:00

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Объявлен конкурс на лучшее название физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, игровым и тренажерным залами, строительство которого начато в Рязани на улице Зубковой. Эта информация размещена на сайте регионального минспорта.

Для участия в конкурсе необходимо в срок не позднее 25 июня 2019 года отправить на электронный адрес fokzubkovoy@rambler.ru заполненную анкету участника. Контактное лицо – Голованов Сергей, тел: 25-51-36. Связь между участниками и оргкомитетом поддерживается по электронной почте и является обязательным условием участия. Решение о победителе примут не позднее 28 июня. Ему будет вручен памятный приз.

ИСТОЧНИК KP.RU