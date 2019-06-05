Рязанская полиция задержала семейную пару «металлистов»

СЕГОДНЯ 11:21 2019-06-05T11:21:59+03:00

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Рязанские полицейские раскрыли две кражи металлических изделий с приусадебного участка рязанского пенсионера в деревне Шелемишевские Хутора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В полицию обратился 67-летний житель Рязани. Он рассказал, что с его приусадебного участка в Скопинском районе похитили портативную чугунную печь и другие металлические изделия. Полицейские, что вполне логично, объехали ближайшие пункты приема вторсырья и нашли печку. Но приемщик не помнил, кто ее туда сдал. В аналогичном пункте приема металлолома сотрудники полиции обнаружили другие предметы из списка пенсионера. Уже теперь они точно установили, кто это сделал. Это была семейная пара 31-летних жителей соседнего поселка. Разыскать и задержать супругов было не сложно.

Злоупотреблявшие алкоголем люди лишь в два приема «облегчили» приусадебный участок от металла: сначала это была печка, затем, после двухдневного отдыха – предметы полегче. Вырученные деньги муж и жена потратили на алкоголь.

В отношении скопинских любителей чужого металла возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU