2019-06-05T11:57:10+03:00
Происшествия

На пожаре в рязанском райцентре Сасово пострадал мужчина

Его госпитализировали с ожогами
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 4 июня, в 15.25 на телефон Единой службы спасения поступило сообщение о пожаре в городе Сасово. Горел деревянный (обложенный кирпичом) двухквартирный жилой дом на улице 8-го марта.

Пресс-служба МЧС по Рязанской области сообщает, что огонь сильно повредил одну из квартир, а также кровлю по всей площади дома. Пострадал мужчина 1974 года – его с ожогами доставили в медицинское учреждение.

На ликвидацию пожара выезжали три спецавтомобиля и восемь человек личного состава Государственной противопожарной службы. В настоящее время устанавливается причина пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанский кутежник нарвался на реальный срок вместо условного
В Рязанском главпочтамте стартовала акция «Подари книгу библиотеке»
Главного коммунальщика Рязани Игоря Ковалева отправили под домашний арест
Рязанцам предлагают придумать название новому ФОКу
Рязанская полиция задержала семейную пару «металлистов»
В Рязани сбили молодого мужчину на мотоцикле
Бубонная чума в рязанской больнице – с ней боролись в ходе учений
Следователь ходатайствовал о домашнем аресте рязанского управленца Игоря Ковалева
Губернатор пообещал подарить холодильник юной рязанской «звезде»
Смертность от онкологии среди рязанцев не уменьшается
Рязанские прокуроры заблокировали сайты, продающие паспорта и «права» всех категорий
В Рязани после профилактики открылся Перинатальный центр
Рязанские власти готовятся к участию в Петербургском международном экономическом форуме
В одном из детских садов Рязанской области раскрыли мошенническую схему
Рязанское УФАС аннулировало результаты заборьевских земельных аукционов
30-летнего рязанца нашли живым
Рязанские следователи вычислили насильника спустя 13 лет
Рязанская Госавтоинспекция запустила цикл роликов на экранах около дорог
На пересадку почек и печени 10 рязанцам выделили бюджетные деньги
В кадетских корпусах СК России стало больше учиться детей-сирот
В Московском районе Рязани на 9 часов закроют движение
Футболисты Митин и Надеев, напавшие на рязанку, отделались условным сроком
Мэрия Рязани: Муниципальные транспортные предприятия планово убыточны
Рязанский цирк приглашает на экзотическое шоу с пингвинами «Ласта-Рика»
Новый рязанский понтонный мост пока не получается соединить с берегом
Рязанская управляющая компания отказывается ремонтировать обгоревший подъезд
Стала известна причина смерти рязанца во время пожара в Захаровском районе
В Спасском районе появился свой «амфитеатр»