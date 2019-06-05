На пожаре в рязанском райцентре Сасово пострадал мужчина
Во вторник, 4 июня, в 15.25 на телефон Единой службы спасения поступило сообщение о пожаре в городе Сасово. Горел деревянный (обложенный кирпичом) двухквартирный жилой дом на улице 8-го марта.
Пресс-служба МЧС по Рязанской области сообщает, что огонь сильно повредил одну из квартир, а также кровлю по всей площади дома. Пострадал мужчина 1974 года – его с ожогами доставили в медицинское учреждение.
На ликвидацию пожара выезжали три спецавтомобиля и восемь человек личного состава Государственной противопожарной службы. В настоящее время устанавливается причина пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU
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