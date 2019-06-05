В Рязани сбили молодого мужчину на мотоцикле

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-05T11:04:58+03:00

С травмами он отправлен в больницу

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4 июня в Рязани сбили мотоциклиста, сообщает региональная Госавтоинспекция. Авария произошла около девяти вечера на Михайловском шоссе.

56-летний мужчина на ВАЗ-21074, по предварительной информации, не уступил дорогу ехавшему навстречу мотоциклу Suzuki. В результате столкновения 31-летний водитель мотоцикла с травмами отправлен в больницу.

Кроме этого, за минувшие сутки на дорогах области произошло еще одно ДТП, в котором один человек получил травмы. В 24 авариях пострадали лишь автомобили. Инспекторы выявили семь пьяных водителей.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU