Бубонная чума в рязанской больнице – с ней боролись в ходе учений

СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-05T12:59:43+03:00

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Учения по действиям медицинского персонала при поступлении больного с подозрением на заболевание бубонной чумой прошли на территории больницы имени Семашко. В ходе тренировки отрабатывались действия сотрудников эвакуационных бригад, подготовительные мероприятия к приему больного с подозрением на опасную инфекцию и развертывание госпиталя для таких пациентов.

. Фото: сайт б-цы им.Семашко.

Проверялась полная готовность служб при возникновении чрезвычайной ситуации санитарно-эпидемиологического характера, соблюдение правил биологической безопасности. Проверяющие проинспектировали, имеет ли персонал практические навыки по локализации эпидемического очага, правильно ли пользуется средствами индивидуальной защиты

. Фото: сайт б-цы им.Семашко.

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ИСТОЧНИК KP.RU