2019-06-05T10:27:57+03:00
Общество

Губернатор пообещал подарить холодильник юной рязанской «звезде»

У полуфиналистки шоу на НТВ Валерии Шилкиной – большой талант и маленькие запросы
Иван АНТОНОВ
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Валерия Шилкина спела для губернатора. Фото: ИД "Пресса".Валерия Шилкина спела для губернатора. Фото: ИД "Пресса".
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Губернатор Николай Любимов 4 июня, во время рабочего визита в Сасовский район, встретился с 17-летней исполнительницей народных песен Валерией Шилкиной. Об этом рассказали журналисты ИД «Пресса».

Лера – полуфиналистка музыкального проекта НТВ «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей. Талантливая девушка рано осталась без родителей – ей тогда был только годик, ее воспитывала приемная мама Татьяна Коняева. Валерия – солистка детского образцового фольклорного ансамбля «Субботея». Теперь уже телезвезда окончила музыкальную школу по классу фортепиано, но продолжает учиться по программе ранней профессиональной ориентации.

- Девочка необычайно талантлива, у нее мощный, красивый голос, замечательный слух и огромная любовь к русской песне, - охарактеризовала Шилкину ее преподавательница Наталья Ашманова.

По просьбе губернатора Лера исполнила одну из своих любимых песен «Ты неси меня река». Глава региона поинтересовался, есть ли у нее какое-нибудь желание, потребность в чем-то. Девушка немного подумала и ответила, что семье нужен новый холодильник, мотивируя это тем, что в их саду много ягод.

- С холодильником обязательно поможем, – пообещал губернатор Николай Любимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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