Рязанские прокуроры заблокировали сайты, продающие паспорта и «права» всех категорий
Прокуратурой Пронского района в ходе мониторинга выявлены сайты, на которых любому желающему предлагалось приобрести водительское удостоверение любой категории без прохождения обучения, дубликат паспорта Российской Федерации, заграничного паспорта и иных разрешительных документов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Прокурор района обратился в суд с требованием о признании информации, размещенной в интернете, запрещенной к распространению. Его исковые заявления в настоящее время рассмотрены и удовлетворены. Сайты включены в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».
ИСТОЧНИК KP.RU