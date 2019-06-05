Рязанские прокуроры заблокировали сайты, продающие паспорта и «права» всех категорий

СЕГОДНЯ 09:46 2019-06-05T10:06:52+03:00

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Прокуратурой Пронского района в ходе мониторинга выявлены сайты, на которых любому желающему предлагалось приобрести водительское удостоверение любой категории без прохождения обучения, дубликат паспорта Российской Федерации, заграничного паспорта и иных разрешительных документов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокурор района обратился в суд с требованием о признании информации, размещенной в интернете, запрещенной к распространению. Его исковые заявления в настоящее время рассмотрены и удовлетворены. Сайты включены в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

ИСТОЧНИК KP.RU