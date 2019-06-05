В Рязани после профилактики открылся Перинатальный центр
Акушерский стационар закрывали для плановых профилактических работ, а в ночь на 3 июня здесь снова начали принимать пациенток. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.
- Мы не имеем права отказать женщинам, которые прибыли к нам с начавшейся родовой деятельностью. Однако в Перинатальном центре оказывают помощь преимущественно наиболее тяжелому контингенту беременных и их новорожденным детям, в том числе с экстремально низкой массой тела, - заявила главный врач Перинатального центра Марина Девятова.
В следующий раз центр закроется на профилактические работы в ноябре. До этого времени, прогнозируют специалисты, здесь появится на свет примерно полторы тысячи малышей.
ИСТОЧНИК KP.RU