Рязанские власти готовятся к участию в Петербургском международном экономическом форуме

СЕГОДНЯ 09:17 2019-06-05T09:17:02+03:00

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4 июня губернатор Николай Любимов прокомментировал предстоящее участие делегации Рязанской области в XXIII Петербургском международном экономическом форуме, который, напомним, пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня.

Рязанские власти намерены подписать ряд соглашений, принять участие в дискуссиях федерального уровня, рассказав о проблемах области, в том числе в части реализации национальных проектов.

– С федеральными министрами планируем обсудить новые формы поддержки и варианты решения проблемных вопросов, – пояснил глава региона. – Конечно, будем рассказывать о Рязанской области, чтобы привлечь больше инвесторов и гостей с тем, чтобы регион продолжал развиваться. У Рязанской области значительный потенциал и мы должны его правильно, грамотно и честно представить.

ИСТОЧНИК KP.RU