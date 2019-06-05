2019-06-05T10:48:29+03:00
Происшествия

В одном из детских садов Рязанской области раскрыли мошенническую схему

Две женщины, сговорившись, делили зарплату фиктивного воспитателя
Антон КОНОВАЛОВ
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Завершено расследование дела о мошенничестве и служебном подлоге в одном из детских садов Рязанской области. Материалы направлены прокурору и после утверждения обвинительного заключения поступят в суд.

Преступную схему с октября 2015 года по август 2018-го воплотили в жизнь заведующая и делопроизводитель. Они трудоустроили в детсад общую знакомую, которая свои обязанности не исполняла, и делили ее зарплату. Делопроизводитель вносила сведения в табели учета рабочего времени, а заведующая подписывала их и передавала в местное управление образования и молодежной политики.

Как сообщает пресс-служба областного СУ СКР, женщины похитили из муниципального бюджета более 270 тысяч рублей, в чем сознались сами и даже возместили причиненный ущерб. Расследованием занимался Скопинский межрайонный отдел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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