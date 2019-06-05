2019-06-05T08:47:30+03:00
Общество

Рязанское УФАС аннулировало результаты заборьевских земельных аукционов

Жалоба удовлетворена – антимонопольщики считают, что местная администрация нарушила закон
Антоний ВОХЕЧ
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4 июня Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Рязанской области аннулировало торги по продаже земельных участков с кадастровыми номерами 62:15:0080123:561, 62:15:0080123:562, 62:15:0080123:563, признав тем самым обоснованной жалобу одного из заявителей, который обратился с жалобой в антимонопольный орган. Об этом сообщил сайт ведомства.

Как установила комиссия УФАС, эти земельные участки принадлежат как на праве собственности, так и на праве постоянного бессрочного пользования муниципальному образованию Заборьевское сельское поселение. В силу того, что спорная земля подпадает под действие пункта 7 части 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, она не может быть разыграна на аукционе. По крайней мере, до прекращения права постоянного бессрочного пользования администрацией Заборья.

По итогам рассмотрения дела органу местного самоуправления выдано предписание до 25 июня аннулировать (отменить) торги по продаже земельных участков с кадастровыми номерами 62:15:0080123:561, 62:15:0080123:562, 62:15:0080123:563.

По земельному участку 62:15:0080123:564, несмотря на аналогичные нарушения, предписание не выдано, так как администрация постановлением от 17.05.2018 № 247 самостоятельно отказалась от проведения аукциона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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