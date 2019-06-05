30-летнего рязанца нашли живым
Поиски длились два дня
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Завершились поиски 30-летнего Павла Шульца. Информации о его местонахождении не было со 2 июня, а 4 июня около 19 часов волонтеры опубликовали заветное сообщение «Найден. Жив».
Напомним, ориентировку на пропавшего публиковал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Только из официальной группы ее репосты сделали больше полутысячи человек.
- Обсуждений поиска не будет! Спасибо за понимание и бережное отношение к частной жизни, - написали волонтеры в сообществе.
ИСТОЧНИК KP.RU