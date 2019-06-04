Рязанские следователи вычислили насильника спустя 13 лет

СЕГОДНЯ 20:03 2019-06-04T20:05:01+03:00

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Следственный комитет, как сообщает пресс-служба областного управления, раскрыл преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенные в 2006 году. Насильника удалось идентифицировать по найденным следам пальцев рук только с использованием современных методов криминалистики.

3 июня в городе Сасово неизвестный «под благовидным предлогом» заманил 13-летнюю девочку на участок заброшенного дома, силой затащил в само здание и попытался изнасиловать, однако жертве удалось вырваться и убежать. Обманутую таким же образом 17-летнюю девушку он связал и совершил то, что подпадает под статью «Иные действия сексуального характера».

Хотя на месте преступления был обнаружен предмет со следами пальцев подозреваемого, сразу установить его личность тогда не представлялось возможным. Теперь выяснилось, что это был житель Чучковского района 1942 года рождения. Он не раз привлекался к уголовной ответственности и умер в 2011-м в колонии, где сидел за другое злодеяние, поэтому уголовное дело прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU