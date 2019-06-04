2019-06-04T18:03:46+03:00
Авто

Рязанская Госавтоинспекция запустила цикл роликов на экранах около дорог

Помимо пропаганды безопасности, материалы напоминают и о возможности сэкономить
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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На экранах системы «Безопасный Город» рязанское Управление ГИБДД запустила цикл информационных роликов, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Разумеется, в первую очередь здесь разместили обращения о необходимости быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и боковой интервал, пристегиваться ремнями безопасности.

Помимо этого транслируются и подробные инструкции о том, как получить государственные услуги в электронном виде через единый портал Гослуслуги.ру. Здесь же напоминают водителям и о возможности сэкономить: оплачивая штрафы при помощи единого портала госуслуг, автомобилист платит меньше – сбавляют до 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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