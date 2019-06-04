Рязанская Госавтоинспекция запустила цикл роликов на экранах около дорог

СЕГОДНЯ 18:03 2019-06-04T18:03:46+03:00

Изменить размер текста: A A

На экранах системы «Безопасный Город» рязанское Управление ГИБДД запустила цикл информационных роликов, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Разумеется, в первую очередь здесь разместили обращения о необходимости быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и боковой интервал, пристегиваться ремнями безопасности.

Помимо этого транслируются и подробные инструкции о том, как получить государственные услуги в электронном виде через единый портал Гослуслуги.ру. Здесь же напоминают водителям и о возможности сэкономить: оплачивая штрафы при помощи единого портала госуслуг, автомобилист платит меньше – сбавляют до 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU