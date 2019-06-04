В кадетских корпусах СК России стало больше учиться детей-сирот

СЕГОДНЯ 17:22 2019-06-04T17:22:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет Российской Федерации, осуществляя деятельность в сфере защиты прав детей, всегда руководствуется интересами несовершеннолетних, и основополагающим в этом направлении является девиз «Чужих детей не бывает». Для Председателя СК России и всех сотрудников это не просто сочетание слов, а один из руководящих принципов работы, который применим как при расследовании уголовных дел, так и в вопросах становления и образования юного поколения.

Развиваемая по всей стране система ведомственного образования позволяет нам эффективно решать задачи по интеллектуальному развитию и воспитанию несовершеннолетних в рамках действующих учебных учреждений. В частности, в двух кадетских корпусах и академиях СК России Москвы и Санкт-Петербурга готовятся собственные квалифицированные кадры, в том числе из числа социально незащищенной категории детей.

Заботясь о развитии, образовании и дальнейшем благополучии ребят, оставшихся без родительского тепла и поддержки, Председатель Следственного комитета России дал указание руководству ведомственных кадетских корпусов значительно увеличить количество обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это значит, что уже в новом учебном году в кадетских корпусах СК России Москвы и Санкт-Петербурга в разы увеличится набор таких ребят. Важное новшество позволит охватить больше ребят с трудной судьбой. Ведь в каждом следственном отделе Следственного комитета России не понаслышке знают о нуждах детей, воспитываемых в детских учреждениях. По всей России следователи СК России осуществляют шефство над 428 детскими домами.

Выпускники кадетских корпусов, изъявившие желание продолжить юридическое образование и успешно прошедшие необходимые вступительные испытания, смогут получить право на обучение в академиях Следственного комитета России. Получив диплом, ребята, ориентированные на осуществление качественного предварительного следствия в духе неукоснительного соблюдения прав и законных интересов граждан, пополнят ряды следователей.

ИСТОЧНИК KP.RU