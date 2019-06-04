2019-06-04T17:14:31+03:00
Авто

В Московском районе Рязани на 9 часов закроют движение

На этот раз чинить будут водопровод
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В ночь с 5 на 6 июня в Рязани будут перекрывать движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации облцентра. Ограничение вызвано ремонтом водопровода, уточняют в МП «Водоканал города Рязани».

С 22.00 среды, 5 июня, до 7.00 четверга, 6 июня, закроют движение на Народном бульваре – в районе дома №4 (в сотне метров от перекрестка с Московским шоссе).

На время ремонта здесь установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, участок огородят. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

ИСТОЧНИК KP.RU

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