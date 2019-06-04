Рязанский цирк приглашает на экзотическое шоу с пингвинами «Ласта-Рика»

СЕГОДНЯ 16:28 2019-06-04T16:28:46+03:00

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С 8 июня к 100-летнему юбилею российского цирка Рязанский цирк представляет шоу «Ласта-Рика», собравшее на одном манеже легендарные цирковые династии.

Гвоздем программы станет единственный в мире аттракцион с участием пингвинов. Именно он делает шоу обязательным к посещению, а сами арктические артисты удивляют своей непосредственностью и природным артистизмом. Дрессировщица - заслуженная артистка России Галина Майхровская - мастерски подмечает таланты каждого пернатого.

На манеже также появятся пеликаны, морские львы, кенгуру, королевские пудели, капуцин и другие животные. Зрители увидят номера воздушных гимнастов, наездников, иллюзиониста и, конечно, легендарного клоуна Мая.

- Я получаю удовольствие от участия. И это не потому, что здесь много родственников и друзей. У нас действительно качественное и многожанровое представление. Это классика цирка! Здесь есть воздушный полет, джигитовка, балетная труппа и конечно же животные. Темп представления бешеный. Зритель не успевает хлопать и смеяться одновременно, - поделился во время пресс-конференции Евгений Майхровский (клоун Май).

В юбилейной программе также примут участие и представители редких и экспериментальных жанров. Среди них прославленный иллюзионист Игорь Штейн, который приоткроет для рязанцев дверь в мир иллюзии и фантазий.

Зрители увидят номера легендарного клоуна Мая.Фото: Константин МОГИЛИН

В юбилейной программе также примут участие и представители редких и экспериментальных жанров.Фото: Константин МОГИЛИН

Представления начнутся с 8 июня.Фото: Константин МОГИЛИН

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ИСТОЧНИК KP.RU