Рязанская управляющая компания отказывается ремонтировать обгоревший подъезд

СЕГОДНЯ 15:01 2019-06-04T15:05:33+03:00

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В ночь на 2 мая в Рязани в доме №69 по улице Дзержинского произошел пожар. В итоге перила сгорели, штукатурка от высокой температуры потрескалась, стены и потолок в копоти.

Необходимость ремонта очевидна, однако управляющая компания делать его отказывается, в чем убедилась съемочная группа ГТРК «Ока».

Сейчас жильцы наводят чистоту: убрали потрескавшуюся штукатурку, помыли стены, потолки и полы. Обратились и в свою управляющую компанию, однако в «ЖЭУ №1» им сказали, что денег на ремонт нет, и предложили привести подъезд в порядок… самостоятельно. Правда, после того, как жильцы все залатают, им пообещали сделать остекление и освещение.

За несколько дней застать на рабочем месте директора УК телевизионщикам так и не удалось. По телефону же он объяснил, что в подъезде теперь требуется капитальный ремонт, а значит… обращаться нужно в Фонд капитального ремонта, а не в «ЖЭУ №1».

Однако, по словам руководителя регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Ольги Каркиной, в содержание жилья, которое люди оплачивают ежемесячно и круглый год – входят подобные форс-мажорные обстоятельства.

– Это святая обязанность управляющей организации и она обязана закладывать деньги именно на аварийные работы, – пояснила Ольга Каркина.

Кстати, в Фонде капремонта словам директора УК удивились: в перечне работ Фонда такой строки, как ремонт подъездов, не существует.

Люди тем временем написали жалобу в Жилищную инспекцию. Следом собираются просто поменять управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU