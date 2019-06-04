Стала известна причина смерти рязанца во время пожара в Захаровском районе

СЕГОДНЯ 14:47 2019-06-04T14:47:15+03:00

Если причину смерти мужчины уже выяснили, то с причиной возгорания не все так просто. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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Мужчина, погибший во время пожара в Захаровском районе, задохнулся угарным газом. Об этом «КП-Рязань» сообщили в региональном Следственном комитете.

— Смерть мужчины наступила в результате острого отравления окисью углерода, проще говоря, человек отравился угарными газами, — прокомментировал старший следователь Михайловского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Буянов. — Что касается причины возникновения пожара, то там не все так однозначно, специалисты проводят исследование.

Напомним, поздно вечером 29 мая в селе Гладкие Выселки вспыхнул четырехквартирный деревянный дом. В результате пожара погиб 59-летний хозяин одной из квартир, а хозяйка другой - получила ожоги.

Как стало известно «Комсомолке», погибший мужчина вел маргинальный образ жизни и характеризовался отрицательно.

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ИСТОЧНИК KP.RU