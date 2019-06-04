В Спасском районе появился свой «амфитеатр»

СЕГОДНЯ 14:26 2019-06-04T14:27:06+03:00

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3 июня в селе Красильниково Спасского района появился свой «амфитеатр». На открытие собрались практически все жители села, приехали заместитель главы администрации Спасского района Людмила Баранова и заместитель председателя районной думы Юрий Машнин.

Пока здесь только сцена для выступлений на открытом воздухе и ряд временных скамеек, но уже скоро установят ряды постоянных мест для зрителей.

Глава Троицкого сельского поселения Николай Михайлов отметил, что объект построен в рамках реализации программ Президента РФ и губернатора Рязанской области.

– У нас этот год объявлен Годом театра, и мы решили создать у себя свой театр в центре села, чтобы люди приближались к культуре, привлекали своих детей к художественной самодеятельности, – сказал он. – Жители с радостью откликнулись на это предложение. Администрация оплатила строительные материалы, собрали две бригады жителей села, которые и выполнили работы.

Объект расположен в самом центре села, недалеко от местной администрации, реставрируемого храма Сергия Радонежского XVII века и усадебного дома Вердеревских-Головниных, которого руки реставраторов еще не коснулись.

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ИСТОЧНИК KP.RU