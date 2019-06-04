2019-06-04T14:07:46+03:00
Спорт

Юные рязанские боксеры провели утро с чемпионом мира

Денис Лебедев провел тренировку и мастер-класс, ответив на все вопросы
Павел АВЕРИН
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Это фото юные боксеры могут хранить всю жизнь. Фото: сайт СШ "Рекорд".Это фото юные боксеры могут хранить всю жизнь. Фото: сайт СШ "Рекорд".
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2 июня в подмосковном парке «Усадьба Воронцово» в рамках Дня защиты детей состоялась открытая тренировка с чемпионом мира по боксу среди профессионалов Денисом Лебедевым. В ней приняли участие и юные рязанские боксеры из СШ «Рекорд». Об этом рассказал сайт спортивной школы.

Сначала Лебедев поддержал юных боксеров в их нелегком деле и пожелал больших побед. Затем Денис провел зарядку и мастер-класс по боксу. В ходе тренировки он поделился секретами своей подготовки. Чемпион мира рассказал о своем пути в боксе и ответил на все интересующие его юных коллег вопросы. В заключение боксер с мировым именем дал автографы и сфотографировался со всеми желающими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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