Юные рязанские боксеры провели утро с чемпионом мира
2 июня в подмосковном парке «Усадьба Воронцово» в рамках Дня защиты детей состоялась открытая тренировка с чемпионом мира по боксу среди профессионалов Денисом Лебедевым. В ней приняли участие и юные рязанские боксеры из СШ «Рекорд». Об этом рассказал сайт спортивной школы.
Сначала Лебедев поддержал юных боксеров в их нелегком деле и пожелал больших побед. Затем Денис провел зарядку и мастер-класс по боксу. В ходе тренировки он поделился секретами своей подготовки. Чемпион мира рассказал о своем пути в боксе и ответил на все интересующие его юных коллег вопросы. В заключение боксер с мировым именем дал автографы и сфотографировался со всеми желающими.
ИСТОЧНИК KP.RU