Рязанские электрички на три дня поменяют расписание или перестанут ходить вовсе

СЕГОДНЯ 13:53 2019-06-04T13:53:10+03:00

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В ближайшие дни, 6, 7 и 10 июня, на участке Дягилево – Рязань-1 пройдет плановый ремонт путей, в связи с чем изменится график движения электропоездов, сообщает пресс-служба РЖД.

– Технологические окна назначены в основном на время с 9:00 до 19:00, – уточнили в компании.

В эти три дня перестанут курсировать три пригородных состава: рейсы на участках Рязань-1 – Лесок и Рязань-1 – Рыбное.

У ряда электричек поменяют время отправления и прибытия. Отслеживать изменение расписания можно на вокзалах и на сайте РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU