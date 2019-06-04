2019-06-04T13:46:46+03:00
Происшествия

Рязанский участковый предотвратил тяжкое преступление

Он утихомирил буяна с ножом, уже отсидевшего за убийство
Антоний ВОХЕЧ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудник МО МВД России «Касимовский» пресек семейный конфликт, который грозил закончиться убийством. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления.

В полицию обратилась 41-летняя жительница рабочего поселка Лашма. Ее 47-летний нетрезвый брат в ходе ссоры схватился за нож и угрожал убийством. Женщина спешно ретировалась из дома и попросила полицию о помощи.

На место немедленно выехал участковый уполномоченный полиции. Он утихомирил буяна и нейтрализовал конфликт. Старший брат испуганной женщины ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство. Разгоряченный спиртным, вел себя дерзко, поэтому сестра испугалась за свою жизнь.

В отношении схватившегося за нож мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юные рязанские боксеры провели утро с чемпионом мира
Рязанские электрички на три дня поменяют расписание или перестанут ходить вовсе
На Северной окружной Рязани уменьшили скорость движения
В рязанском райцентре за ночь вылилась половина месячной нормы осадков
Губернатор проинспектировал строительство сасовского обхода
Рязанская общественность против застройки высотками территории «Барса» на Есенина
У двух рязанских таксистов за нарушения отобрали автомобили
Адвокат: При обыске в квартире Игоря Ковалева не найдено ничего компрометирующего
У рязанского лагеря попытались украсть водонапорную конструкцию
В Рязани заделывают аварийные ямы на дорогах
Рязанцы могут оформить и оплатить посылку в приложении Почты России
Рязанские добровольцы спасли от огня здание площадью 300 квадратных метров
Клещи напали еще на две сотни рязанцев
Бывший игрок рязанской футбольной команды забил за сборную России
В Рязани маршрутка наехала на пожилую женщину
Сбив на переходе рязанскую школьницу, водитель скрылся с места ДТП
Больному инсультом в Рязани впервые провели операцию по реконструкции сосудов
В Рязанской области женщину судят за незаконное получение «чернобыльских» выплат
Момент наезда на женщину в центре Рязани попал на видео