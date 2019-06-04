Рязанский участковый предотвратил тяжкое преступление

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-04T13:46:46+03:00

Он утихомирил буяна с ножом, уже отсидевшего за убийство

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Сотрудник МО МВД России «Касимовский» пресек семейный конфликт, который грозил закончиться убийством. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления.

В полицию обратилась 41-летняя жительница рабочего поселка Лашма. Ее 47-летний нетрезвый брат в ходе ссоры схватился за нож и угрожал убийством. Женщина спешно ретировалась из дома и попросила полицию о помощи.

На место немедленно выехал участковый уполномоченный полиции. Он утихомирил буяна и нейтрализовал конфликт. Старший брат испуганной женщины ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство. Разгоряченный спиртным, вел себя дерзко, поэтому сестра испугалась за свою жизнь.

В отношении схватившегося за нож мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU