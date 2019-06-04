2019-06-04T13:41:44+03:00
Общество

В рязанском райцентре за ночь вылилась половина месячной нормы осадков

Гидрометцентр рассказал о летних капризах погоды
Антон КОНОВАЛОВ
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Местный филиал Гидрометцентра рассказал о капризах погоды в Рязанской области. Климатическое лето здесь началось 5-6 мая, когда среднесуточная температура перевалила за отметку +15. С тех пор сюрпризов было немало.

В Сасове, Елатьме и на территории Окского заповедника 31 мая воздух прогревался до +31. Тогда же случились первые, как их описывают метеорологи, «по-настоящему летние» грозы. Они были вызваны активным холодным атмосферным фронтом, в зоне влияния которого оказался ряд населенных пунктов, в том числе Рязань, где выпало 12 миллиметров осадков. На Сараи фронт и вовсе вылил 26,5 миллиметра осадков – половину месячной нормы.Местами прошел град. Скорость порывов ветра при грозе в Елатьме и Михайлове достигала 17 метров в секунду.

- При приближении грозы не забывайте предпринимать меры предосторожности: выключайте электроприборы, по возможности не выходите на улицу, а при нахождении вне зданий избегайте близости к высоким деревьям и рекламным конструкциям, - рекомендуют метеорологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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