Рязанская общественность против застройки высотками территории «Барса» на Есенина
Активист Михаил Шестаков подал кассационную жалобу в президиум областного суда
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«Друзья, сегодня подали кассационную жалобу в президиум Рязанского областного суда на решение Советского районного суда г. Рязани и апелляционное определение Рязанского областного суда. Предыдущие две инстанции категорически отказываются признавать проект планировки "Барса на Есенина" недействующим. Мы, жители ул. Фирсова и Лермонтова, не сдаемся, будем идти до последнего, и нам есть с чем идти».
Такое сообщение появилось на странице активиста Михаила Шестакова в социальной сети. Далее он перечисляет причины своей правоты.
ИСТОЧНИК KP.RU