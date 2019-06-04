У двух рязанских таксистов за нарушения отобрали автомобили

СЕГОДНЯ 12:53 2019-06-04T12:53:39+03:00

До суда работать водителям будет не на чем

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В мае сотрудники регионального Минтранса вместе с полицейскими провели в Рязани, Шацке и Касимове 9 рейдов по проверке такси. В итоге составили массу протоколов:

– 19 за предпринимательскую деятельность без соответствующего разрешения;

– 9 за незаконно установленный фонарь такси;

–15 за отсутствие «шашечек» или опознавательного фонаря, отсутствие в салоне информации;

– 5 за нарушение налогового законодательства водителями.

В Рязани больше всего нарушителей зарегистрированы в сервисах заказа такси «Везет» – 9, и «Максим» – 2.

Два автомобиля, водители которых работали без разрешения, до суда изъяли как «предмет административного правонарушения».

ИСТОЧНИК KP.RU