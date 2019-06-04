2019-06-04T12:31:47+03:00
Общество

В Рязани заделывают аварийные ямы на дорогах

В период с 27 мая по 2 июня работы проводились на 11 участках
Антоний ВОХЕЧ
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В период с 3 по 9 июня планируется заделать ямы в асфальтобетонном покрытии на участках автодорог по улицам всех районов областного центра. Среди них Шереметьевская, Магистральная, Щорса, Нахимова, Народный бульвар. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

С 27 мая по 2 июня работы по ликвидации аварийных ям с применением горячей асфальтобетонной смеси проводились на 11 участках улично-дорожной сети. Всего же с начала текущего года работы проведены на 130 улицах. Общая площадь ремонта составила 17 230 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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