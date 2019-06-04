Рязанцы могут оформить и оплатить посылку в приложении Почты России

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-04T12:21:51+03:00

При этом в очереди для ее отправки стоять уже будет не нужно

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Оформить и оплатить отправку посылки теперь можно в мобильном приложении Почты России. А позже сдать ее в почтовом отделении без очереди: клиент просто передает посылку любому оператору. После сдачи отправления оно автоматически появляется в списке отслеживаемых, и пользователь может следить за процессом его доставки.

Для сдачи почтового отправления без очереди его необходимо заранее оформить и оплатить онлайн на официальном сайте Почты России или через мобильное приложение для Android или iOS.

Затем клиенту нужно упаковать посылку, распечатать и наклеить бланк, на котором уже указан номер для отслеживания, и в течение 72 часов отнести в любое почтовое отделение.

Посылки, оформленные и оплаченные на портале или в мобильном приложении, будут приняты сразу же, вне зависимости от числа клиентов в зале — нужно просто передать посылку оператору.

При оформлении посылки клиент указывает примерный вес отправления. Если вес при приеме окажется меньше указанного, часть денег вернется на карту. И наоборот – если посылка тяжелее, то дополнительная сумма будет списана с карты.

После обработки отправления сотрудником Почты России на электронный адрес клиента и мобильное приложение поступит уведомление о приеме и чек.

При наличии у клиента простой электронной подписи выдача происходит по упрощённой процедуре: по коду из смс или push-уведомления – документы не требуются.

Сейчас в неделю клиенты национального почтового оператора по всей стране сдают больше 130 тыс. оформленных онлайн посылок. На текущий момент 17% посылок клиенты оформляют онлайн.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU