Рязанские добровольцы спасли от огня здание площадью 300 квадратных метров

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-04T11:52:37+03:00

С пожаром они справились за 10 минут

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В мае подразделения добровольной пожарной охраны более 180 раз тушили пожары, причем однажды – абсолютно самостоятельно, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

ЧП произошло днем 10 мая: в деревне Шелковая Старожиловского района загорелось пустующее здание. Спустя несколько минут на месте уже были добровольцы, которые за 10 минут справились с огнем. В результате выгорели всего 4 кв. метра, оставшаяся же часть здания площадью 300 квадратов цела и невредима.

С начала 2019 года подразделения добровольной пожарной охраны самостоятельно справились с восемью пожарами, более 800 раз помогали профессиональным огнеборцам.

ИСТОЧНИК KP.RU