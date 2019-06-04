Клещи напали еще на две сотни рязанцев
И это только за неделю
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С 27 мая по 2 июня к медикам региона обратились 232 человека, укушенных клещами. Среди пострадавших – более 80 детей, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.
– Показатель не превышает уровень прошлого года и среднемноголетние значения, – отмечают в надзорном органе.
Больше всего обращений зарегистрировано в Касимовском, Скопинском, Рязанском и Рыбновском районах.
Тем временем в области продолжают обрабатывать парки и летние лагеря – в общей сложности от клещей защитили 300 гектаров.
ИСТОЧНИК KP.RU