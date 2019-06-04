2019-06-04T10:56:37+03:00
Происшествия

В Рязани маршрутка наехала на пожилую женщину

С травмами ее отвезли в больницу
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Изменить размер текста:

3 июня около 10:50 в Рязани сбили пожилую женщину, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. ДТП произошло в центре города – на улице Свободы

38-летний водитель маршрутки №62 наехал на 87-летнюю рязанку. По предварительной информации, бабушка переходила дорогу вне пешеходного перехода. С травмами она отправлена в больницу.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано еще 2 ДТП, в которых 2 человека погибли и 4 получили травмы. Инспекторы выявили более 14 тысяч нарушений правил дорожного движения, поймали 6 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юные рязанские боксеры провели утро с чемпионом мира
Рязанские электрички на три дня поменяют расписание или перестанут ходить вовсе
На Северной окружной Рязани уменьшили скорость движения
Рязанский участковый предотвратил тяжкое преступление
В рязанском райцентре за ночь вылилась половина месячной нормы осадков
Губернатор проинспектировал строительство сасовского обхода
Рязанская общественность против застройки высотками территории «Барса» на Есенина
У двух рязанских таксистов за нарушения отобрали автомобили
Адвокат: При обыске в квартире Игоря Ковалева не найдено ничего компрометирующего
У рязанского лагеря попытались украсть водонапорную конструкцию
В Рязани заделывают аварийные ямы на дорогах
Рязанцы могут оформить и оплатить посылку в приложении Почты России
Рязанские добровольцы спасли от огня здание площадью 300 квадратных метров
Клещи напали еще на две сотни рязанцев
Бывший игрок рязанской футбольной команды забил за сборную России
Сбив на переходе рязанскую школьницу, водитель скрылся с места ДТП
Больному инсультом в Рязани впервые провели операцию по реконструкции сосудов
В Рязанской области женщину судят за незаконное получение «чернобыльских» выплат
Момент наезда на женщину в центре Рязани попал на видео