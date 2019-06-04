В Рязани маршрутка наехала на пожилую женщину
С травмами ее отвезли в больницу
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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3 июня около 10:50 в Рязани сбили пожилую женщину, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. ДТП произошло в центре города – на улице Свободы
38-летний водитель маршрутки №62 наехал на 87-летнюю рязанку. По предварительной информации, бабушка переходила дорогу вне пешеходного перехода. С травмами она отправлена в больницу.
За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано еще 2 ДТП, в которых 2 человека погибли и 4 получили травмы. Инспекторы выявили более 14 тысяч нарушений правил дорожного движения, поймали 6 пьяных водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU