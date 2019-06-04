В Рязанской области женщину судят за незаконное получение «чернобыльских» выплат

СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-04T09:53:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Скопине рассмотрят дело о мошенничестве при получении «чернобыльских» выплат. Перед судом, как сообщает его пресс-служба, предстанет 25-летняя мать, которая живет со своими двумя детьми в Москве, но зарегистрирована в районе – в зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом.

Женщина по документам полагалось пособие по уходу за ребенком до трех лет в двойном размере, хотя фактически права на такую выплату она не имела. С декабря 2015-го по июль 2018-го она получила 380 тысяч рублей, по сути, украв эту сумму у государства.

Слушание по делу назначено на 13 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU