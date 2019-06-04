2019-06-04T09:03:47+03:00
Спорт

В Рязани прошел турнир по мини-футболу среди театров

В итоге на пьедестале не оказалось ни одного профессионального актера
Иван КАРМАШОВ
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Матч сборной Театра Драмы против команды студенческого театра "Переход". Фото: Иван КАРМАШОВМатч сборной Театра Драмы против команды студенческого театра "Переход". Фото: Иван КАРМАШОВ
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На стадионе «Олимпиец» в Рязани прошел первый турнир по мини-футболу среди рязанских театров. На футбольном поле сошлись актеры трех профессиональных театров — Драмы, Кукол и «На Соборной», а также команды студенческого театра «Переход» и Рязанской филармонии. И, чтобы разбавить сетку и добавить спортивного интереса, также сыграли сборная команда работников стадиона «Олимпиец» и сборная ветеранов ФК «Рязань». Игры проходили в составах с четырьмя полевыми игроками и вратарем, тайм длился по 10 минут.

Поле разделили на четыре части, и все команды на групповом этапе играли одновременно.

Победителем турнира, что неудивительно, стала сборная ветеранов ФК Рязань. В финале в напряженной борьбе они победили сборную представителей студенческого театра «Переход» со счетом 3:2. Победный гол записал на свой счет главный тренер основного состава ФК Рязань, а по совместительству бывший игрок самарских «Крыльев Советов» и рязанского «Торпедо» Гарник Авалян.

Более напряженным был матч за 3 место. Бронзу разыграли коллективы филармонии и работники стадиона «Олимпиец». Основное время победителя завершилось со счетом 2:2. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались работники стадиона – 2:1.

Художественный руководитель Театра Кукол Валерий Шадский следит за ходом матча с Театром драмы. Фото: Иван КАРМАШОВ

Художественный руководитель Театра Кукол Валерий Шадский следит за ходом матча с Театром драмы. Фото: Иван КАРМАШОВ

Капитаны участвовавших команд после вручения памятных грамот. Фото: Иван КАРМАШОВ

Капитаны участвовавших команд после вручения памятных грамот. Фото: Иван КАРМАШОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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