В Рязанском районе перенесли отключение газа на поздний срок
На газопроводе пройдут ремонтные работы
Газ в Рязанском районе отключат только в августе.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Рязанском районе перенесли сроки отключения газа, сообщает администрация муниципалитета со ссылкой на ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». По новой информации подача газа будет временно прекращена с 20 августа 08:00 до 22 августа 17:00.
Ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ газ в селе Александровское и в Зеленове будут отключать 4 и 5 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU