В Рязанском районе перенесли отключение газа на поздний срок

СЕГОДНЯ 08:54 2019-06-04T08:54:47+03:00

Газ в Рязанском районе отключат только в августе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Рязанском районе перенесли сроки отключения газа, сообщает администрация муниципалитета со ссылкой на ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». По новой информации подача газа будет временно прекращена с 20 августа 08:00 до 22 августа 17:00.

Ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ газ в селе Александровское и в Зеленове будут отключать 4 и 5 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU