2019-06-04T08:54:47+03:00
Недвижимость

В Рязанском районе перенесли отключение газа на поздний срок

На газопроводе пройдут ремонтные работы
Александр РАДЫГИН
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Газ в Рязанском районе отключат только в августе.Газ в Рязанском районе отключат только в августе.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Рязанском районе перенесли сроки отключения газа, сообщает администрация муниципалитета со ссылкой на ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». По новой информации подача газа будет временно прекращена с 20 августа 08:00 до 22 августа 17:00.

Ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ газ в селе Александровское и в Зеленове будут отключать 4 и 5 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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