2019-06-03T18:07:16+03:00
Происшествия

Под Рязанью из реки извлекли труп мужчины

По данному факту Следственный комитет проводит проверку
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За неделю на водоемах Рязанской области зарегистрировано одно происшествие, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. По данным ведомства, 30 мая из реки Проня в Спасском районе водолазы подняли тело мужчины.

В настоящее время по факту обнаружения трупа Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить личность погибшего, точную причину смерти, а также все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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