Под Рязанью из реки извлекли труп мужчины

СЕГОДНЯ 18:07 2019-06-03T18:07:16+03:00

Изменить размер текста: A A

За неделю на водоемах Рязанской области зарегистрировано одно происшествие, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. По данным ведомства, 30 мая из реки Проня в Спасском районе водолазы подняли тело мужчины.

В настоящее время по факту обнаружения трупа Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить личность погибшего, точную причину смерти, а также все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В рязанской реке обнаружили труп неизвестного мужчины

Он пролежал в воде несколько месяцев (подробнее).

Опубликован полный список легальных пляжей Рязанской области

На всех водоемах специалисты провели большую подготовительную работу - обследовали и очистили дно (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU