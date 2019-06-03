Под Рязанью из реки извлекли труп мужчины
За неделю на водоемах Рязанской области зарегистрировано одно происшествие, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. По данным ведомства, 30 мая из реки Проня в Спасском районе водолазы подняли тело мужчины.
В настоящее время по факту обнаружения трупа Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить личность погибшего, точную причину смерти, а также все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU