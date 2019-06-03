На центральной площади Рязани перенесли остановку

СЕГОДНЯ 17:18 2019-06-03T17:18:33+03:00

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На площади Ленина в Рязани устанавливают трибуны. Они будут задействованы на праздничных мероприятиях 12 июня, посвященных Дню России. В связи с этим с 3 июня остановка «Площадь Ленина» по направлению к библиотеке имени Горького будет временно перенесена. Об этом сообщила пресс-служба горадинистрации.

Пассажирский транспорт будет осуществлять посадку и высадку пассажиров со стороны тротуара на участке улицы Соборной от светофора и до пересечения с проезжей частью за памятником вождю мирового пролетариата. Границы остановочного пункта будут обозначены временным знаком 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса».

ИСТОЧНИК KP.RU