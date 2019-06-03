2019-06-03T16:59:37+03:00
Спорт

Хозяева стали победителями турнира парашютистов «Рязанский Кремль-2019»

Рязанские спортсмены первенствовали практически во всех дисциплинах
Иван АНТОНОВ
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Кубок ЦСПК «Рязанский Кремль-2019» завершился 31 мая. В лично-командных соревнованиях приняли участие 89 парашютистов из Центрального и Западного военных округов, а также спортсмены из Москвы и еще восьми регионов России.

Прыжки на точность приземления продолжались в течение трех дней на аэродроме Протасово. Было разыграно 16 комплектов наград в основном и юниорском зачетах. Спортсмены-парашютисты 309 Центра специальной парашютной подготовки Министерства обороны РФ из Рязани победили в командном зачете и основных индивидуальных дисциплинах. Этой радостной новостью поделилась пресс-служба городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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