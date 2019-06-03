2019-06-03T16:29:08+03:00
Общество

Рязанские выпускники на одну ночь станут знаменитостями

Они пройдут по красной ковровой дорожке и будут танцевать до рассвета
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На сайте ЕИС в сфере закупок опубликовано извещение о запросе котировок на оказание услуг по организации и проведению праздника «Большой выпускной 2019». Торжества пройдут в Рязани с 23:00 28 июня до 04:00 29 июня на улице Соборной, одноименной площади и в Кремлевском сквере. В них примут участие около 3 тысяч человек: выпускники, педагоги, родители.

Праздник начнётся в 23:00 проходом выпускников по красной дорожке на улице Соборной. Уже на площади устроят концерт с выступлениями известных танцевальных и музыкальных коллективов. Также выпускников ждут дискотека, работа интерактивных площадок, игровых зон и фудкорт, По многолетней традиции они встретят рассвет над рекой Окой.

На случай непогоды для участников торжества будут заготовлены 2400 одноразовых дождевиков. Обеспечивать празднество будет 40 ведущих и модераторов, плюс 100 волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанский избирком временно возглавит Дмитрий Боков
Владимир Грачев покинул должность председателя рязанского облизбиркома
В Рязани отменили маршрутку №42, ходившую от кожзавода до Новаторов
Руководитель управления энергетики и ЖКХ Рязани находится в Следственном комитете
Под Рязанью из реки извлекли труп мужчины
Опубликован полный список легальных пляжей Рязанской области
На центральной площади Рязани перенесли остановку
Хозяева стали победителями турнира парашютистов «Рязанский Кремль-2019»
Наплавной мост в Спасском районе полностью отремонтируют только в октябре
На гарантийных рязанских дорогах продолжают выявлять дефекты
На рязанской дороге «Газель» сбила 15-летнего велосипедиста
Рязанка отсудила-таки 400 тысяч у управляющей компании
В один из крупнейших городов Рязанский области нагрянет правительственный «десант»
ГЖИ Рязанской области отчиталась о своей работе
В небольшой речке Рязанской области массово всплыла рыба