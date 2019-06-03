Рязанские выпускники на одну ночь станут знаменитостями

СЕГОДНЯ 16:29 2019-06-03T16:29:08+03:00

Они пройдут по красной ковровой дорожке и будут танцевать до рассвета

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На сайте ЕИС в сфере закупок опубликовано извещение о запросе котировок на оказание услуг по организации и проведению праздника «Большой выпускной 2019». Торжества пройдут в Рязани с 23:00 28 июня до 04:00 29 июня на улице Соборной, одноименной площади и в Кремлевском сквере. В них примут участие около 3 тысяч человек: выпускники, педагоги, родители.

Праздник начнётся в 23:00 проходом выпускников по красной дорожке на улице Соборной. Уже на площади устроят концерт с выступлениями известных танцевальных и музыкальных коллективов. Также выпускников ждут дискотека, работа интерактивных площадок, игровых зон и фудкорт, По многолетней традиции они встретят рассвет над рекой Окой.

На случай непогоды для участников торжества будут заготовлены 2400 одноразовых дождевиков. Обеспечивать празднество будет 40 ведущих и модераторов, плюс 100 волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU