2019-06-03T15:03:46+03:00
Происшествия

На рязанской дороге «Газель» сбила 15-летнего велосипедиста

Девятиклассника госпитализировали с переломом плечевой кости
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В пятницу, 31 мая, в Ряжском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста.

По предварительным данным, около одиннадцати часов вечера 15-летний подросток ехал на велосипеде «Десна» из села Поплевино в село Подвислово. Он двигался по левому краю проезжей части навстречу движения транспорта. Юноше был облачен в темную одежды, без светоотражающих элементов. Не было на нем и специального велошлема.

Парня ослепил свет фар встречного автомобиля «Газель», которым управлял 26-летний житель Поплевино. Произошло касательное столкновение.

Издательство «Пресса» сообщает, что девятиклассника с перелом плечевой кости госпитализировали в Ряжскую больницу.

Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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