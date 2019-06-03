На рязанской дороге «Газель» сбила 15-летнего велосипедиста
В пятницу, 31 мая, в Ряжском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста.
По предварительным данным, около одиннадцати часов вечера 15-летний подросток ехал на велосипеде «Десна» из села Поплевино в село Подвислово. Он двигался по левому краю проезжей части навстречу движения транспорта. Юноше был облачен в темную одежды, без светоотражающих элементов. Не было на нем и специального велошлема.
Парня ослепил свет фар встречного автомобиля «Газель», которым управлял 26-летний житель Поплевино. Произошло касательное столкновение.
Издательство «Пресса» сообщает, что девятиклассника с перелом плечевой кости госпитализировали в Ряжскую больницу.
Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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