Рязанка отсудила-таки 400 тысяч у управляющей компании

СЕГОДНЯ 14:28 2019-06-03T14:30:06+03:00

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Жительница Рязани обратилась в Железнодорожный районный суд с иском к ООО «Управляющая компания СК-эксплуатация». В январе 2018 года ее квартиру залили – пострадали напольные покрытия, двери и стены, а также мебель в коридоре, спальне и на кухне. По мнению истицы, недобросовестное отношение УК к выполнению своих обязанностей привели к возникновению засора в системе канализации, и послужило причиной залива ее квартиры.

Сначала женщина направила претензии в УК. Не получив ответа, она была вынуждена обратиться за защитой своих прав в судебные органы. Из представленных в Железнодорожный суд документов следует, что квартиру многострадальной жительницы из-за засора канализации заливало несколько раз в позапрошлом и прошлом годах – женщина неоднократно обращалась к ответчику по данному поводу. Суд вынес решение о взыскании с УК 395 546 рублей.

Рязанский областной суд апелляцию не удовлетворил. Приговор вступил в законную силу. На этом акцентирует внимание пресс-служба облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU