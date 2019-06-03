В один из крупнейших городов Рязанский области нагрянет правительственный «десант»

СЕГОДНЯ 13:55 2019-06-03T13:59:14+03:00

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4 июня в городе Сасово состоится выездное заседание правительства Рязанской области, пишет его пресс-служба. В программу входят личные приемы граждан, которые руководители центральных исполнительных органов государственной власти (ЦИОГВ) проведут с 9.30 до 10.30.

Желающих задать вопросы руководителям ждут в Муниципальном культурном центре (микрорайон «Северный», д. 57). Перечень ЦИОГВ опубликован на ryazangov.ru, к этой категории относятся министерства, главные управления и государственные инспекции.

Ранее выездные заседания кабмина и личные приемы проводились в Кораблинском и Пронском районах. Такую практику ввели по поручению губернатора Николая Любимова.

ИСТОЧНИК KP.RU